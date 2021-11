Vlada izdala uredbo za podelitev koncesij na področju zobozdravstva in dermatologije

Ljubljana, 4. novembra - Vlada je izdala uredbo o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije, zobnih bolezni in endodontije, parodontologije ter dermatovenerologije, so sporočili po današnji vladni seji. Javni zdravstveni zavodi za naštete zdravstvene storitve namreč ne morejo zagotoviti ustrezne dostopnosti.