Podelili Blinčeve nagrade za dosežke na področju fizike

Ljubljana, 4. novembra - Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (FMF UL) in Institut Jožef Stefan (IJS) sta danes podelila tretje Blinčeve nagrade za raziskovalno in strokovno delo na področju fizike. Blinčevo nagrado za fizike na začetku kariere je prejel Miha Ravnik, za vrhunske enkratne dosežke Uroš Tkalec, za življenjsko delo pa Martin Čopič.