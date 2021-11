Strateški načrt nove skupne kmetijske politike vnovič v javno razpravo

Ljubljana, 4. novembra - Kmetijsko ministrstvo danes v javno razpravo drugič letos pošilja predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2023-2027. Razprava, h kateri ministrstvo vabi deležnike in najširšo javnost, bo potekala do 25. novembra. Med poletno javno razpravo je načrt naletel na več kritik in terjal vrsto usklajevanj.