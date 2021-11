Opec+ ostaja pri dogovoru o zmernem povečanju proizvodnje

London, 4. novembra - Članice razširjene skupine držav proizvajalk nafte Opec+ so se danes odločile, da se bodo decembra držale načrtovanega zmernega povečanja proizvodnje. Za to so se odločile kljub pritiskom ZDA in drugih večjih porabnic nafte, naj ob naraščanju cen povečajo dogovorjeno količino načrpane nafte.