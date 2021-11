Odprti Balkan na voljo tudi Prištini, Sarajevu in Podgorici

Beograd, 4. novembra - Vrata regionalne pobude Odprti Balkan so odprta tudi za Kosovo, Bosno in Hercegovino ter Črno goro, so sporočili po današnjem sestanku voditeljev držav članic pobude, Srbije, Albanije in Severne Makedonije v Beogradu. Izpostavili so tudi, da gospodarstveniki teh držav v celoti podpirajo pobudo, a se zatika pri uresničevanju političnih dogovorov.