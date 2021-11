Tonin skupaj z drugimi obrambnimi ministri jugovzhodne Evrope za nadaljnjo krepitev sodelovanja

Skopje, 4. novembra - Minister za obrambo Matej Tonin se je danes v Skopju udeležil ministrskega srečanja pobude za sodelovanje obrambnih ministrstev jugovzhodne Evrope (SEDM). Na njem so ministri petnajstih držav govorili o napredkih pobude in skupnih varnostnih izzivih, s podpisom posebne izjave pa so se zavezali k nadaljnji krepitvi sodelovanja.