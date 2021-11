V prometni nesreči na štajerski avtocesti umrl 23-letnik

Ljubljana, 4. novembra - Na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico se je okoli poldneva v smeri Ljubljane zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 23-letni potnik v kombiju, so sporočili s PU Ljubljana. Promet na avtocesti je zaradi ogleda kraja in odpravljanja posledic nesreče v smeri Ljubljane še vedno oviran, obvoz je urejen na vzporedni regionalni cesti.