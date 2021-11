V akciji nadzora nad ravnanjem s pticami ugotovili 30 kršitev

Ljubljana, 4. novembra - V akciji nadzora nezakonitega lova ptic in nezakonitega zadrževanja prostoživečih ptic v ujetništvu so inšpektorji za okolje in prostor letos obravnavali 60 prijav nezakonitega ravnanja s pticami. Nepravilnosti oziroma kršitve so ugotovili v 30 primerih. Inšpektorji so opravili 76 inšpekcijskih pregledov.