V Rimu se znova predstavlja slovenska filmska ustvarjalnost

Rim, 5. novembra - V Rimu se danes začenja filmski festival MedFilm, ki predstavlja kinematografije iz mediteranske regije. Na njem bodo prikazali tudi 12 slovenskih filmov. Trije so se uvrstili v tekmovalni program celovečernih in kratkih filmov. Najstarejši filmski festival v Rimu bo potekal do 14. novembra po kinodvoranah ter na spletni platformi MyMovies.