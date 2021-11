Vreme: V petek na Primorskem precej jasno, v notranjosti Slovenije zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 4. novembra - Zvečer in ponoči bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, sprva ni izključena kakšna manjša ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, v mraziščih Notranjske lahko tudi malo pod 0, ob morju 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Proti jutru bo v notranjosti Slovenije vse bolj oblačno, ponekod po nižinah bo lahko nastala tudi megla.

V petek bo na Primorskem precej jasno, dopoldne bo zapihala šibka burja. V notranjosti Slovenije bo zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo na Primorskem precej jasno, burja se bo nekoliko okrepila. Drugod bo pretežno oblačno, v južni Sloveniji bodo zjutraj možne rahle padavine. Manj oblačnosti bo v severnih krajih.

V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugu in vzhodu bo občasno možen rahel dež.

Vremenska slika: Po prehodu vremenske fronte se od zahoda nad vzhodne Alpe širi območje visokega zračnega tlaka. Od jugozahoda priteka k nam bolj suh in v višinah hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem na območju Alp bo možna še kakšna ploha.

V petek bo ob severnem Jadranu ter v sosednjih krajih Italije precej jasno s šibko burjo, drugod pa zmerno do pretežno oblačno.