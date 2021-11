Inšpekcija v zadnjem obdobju povečala število nadzorov izpolnjevanja pogoja PCT

Ljubljana/Rakek, 4. novembra - Inšpektorji so z namenom preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT v obdobju od 18. do 31. oktobra opravili nadzore v več kot 7000 objektih in pri več kot 28.000 osebah. Zaradi nepreverjanja pogoja PCT je inšpekcija prepovedala obratovanje enemu od bencinskih servisov in trgovini na območju nakupovalnega središča BTC.