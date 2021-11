Diana Ross predstavlja nov album Thank You

Los Angeles, 4. novembra - Slovita ameriška pevka Diana Ross bo v petek izdala nov album Thank You, ki ga bo pospremila tudi premiera videospota za skladbo All Is Well. Gre za njen prvi videospot po več kot desetletju, režirala ga je Amanda Demme v sodelovanju s pevkinima sinovoma Evanom Rossom in Rossom Naessom, je pisala italijanska tiskovna agencija Ansa.