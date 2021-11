Slovenske rokometašice v Španijo brez Barbare Lazović

Ljubljana, 4. novembra - Slovenska rokometna reprezentantka Barbara Lazović ne bo nastopila na bližnjem svetovnem prvenstvu, ki bo med 1. in 19. decembrom v Španiji. Desna zunanja igralka Bukarešte si je poškodovala koleno in bo z igrišč odsotna dlje časa, so zapisali na spletni strani Rokometne zveze Slovenije.