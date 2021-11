Policisti minuli teden odkrili sedem ponarejenih potrdil o izpolnjevanju PCT pogoja

Ljubljana, 4. novembra - Policisti so v preteklem tednu odkrili sedem potrjenih potrdil o izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni in testirani). Šlo je za ponaredke potrdil o cepljenju, prebolevnosti in rezultatu hitrih testov, odkrili pa so jih tako na meji kot tudi v notranjosti države, je danes povedal namestnik generalnega direktorja policije Stanislav Vrečar.