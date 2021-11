Tožilstvo glede pogovorov o upravljanju Term Čatež vodi predkazenski postopek

Ljubljana, 4. novembra - Ob objavi novih posnetkov pogovora med ministrom Andrejem Vizjakom in gospodarstvenikom Bojanom Petanom glede upravljanja Term Čatež so se pojavili tudi pozivi organom pregona, naj preverijo obstoj morebitnih kaznivih dejanj. Na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani so za STA potrdili, da v zadevi vodijo predkazenski postopek.