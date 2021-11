Mura v konferenčni ligi še drugič izgubila proti Rennesu

Rennes, 4. novembra - Nogometaši Mure so v 4. krogu konferenčne lige v skupini G v gosteh izgubili proti Rennesu z 0:1 (0:0). Po tekmi v Bretanji na severozahodu Francije Muro do konca skupinskega dela nato čakata še domači obračun s Tottenhamom 25. novembra in gostovanje pri Vitesseju 9. decembra.