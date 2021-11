Začetek tekmovanja za nagrado za sodelovanje javnosti pri raziskavah

Bruselj, 4. novembra - Evropski raziskovalni svet (ERC) je danes zagnal drugo tekmovanje za nagrado za sodelovanje z javnostjo pri raziskavah. Cilj je prepoznati prejemnike sredstev ERC, ki so dokazali odličnost pri vključevanju javnosti izven svojega znanstvenega področja in pri sporočanju o raziskavah, ki so financirane s strani EU.