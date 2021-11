Policija po objavah pogovora med Vizjakom in Petanom celovito preverja vse okoliščine takratnega dogajanja

Ljubljana, 4. novembra - Ob objavi novih posnetkov pogovora med ministrom Andrejem Vizjakom in gospodarstvenikom Bojanom Petanom, so se pojavili tudi pozivi organom pregona, naj preverijo obstoj morebitnih kaznivih dejanj. Na policijski upravi Novo mesto so za STA potrdili, da policija vse razpoložljive informacije celovito preverja.