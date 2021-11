Bia Separations v štirih mesecih optimizirala proces proizvodnje mRNA cepiva

Ajdovščina, 4. novembra - Ajdovsko podjetje Bia Separations je sporočilo, da so v štirih mesecih uspešno razvili optimiziran proces proizvodnje mRNA cepiva. Razvili so ga v sodelovanju z družbo BioNet, vodilnim tehnološkim podjetjem na področju izdelave gensko spremenjenih cepiv, in bo uporabljen za proizvodnjo cepiva zoper covid-19, ki gre v prvo klinično fazo testiranja.