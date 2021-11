WHO: Covid bi lahko v Evropi do februarja terjal še pol milijona žrtev

Koebenhavn, 4. novembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes izrazila zaskrbljenost zaradi naraščanja števila okužb s covidom-19 v Evropi. Ocenjujejo, da bi lahko bolezen do februarja na celini terjala še pol milijona žrtev. "Evropa je znova epicenter pandemije," je v Koebenhavnu dejal direktor WHO za Evropo Hans Kluge.