V Rokavskem prelivu in Sredozemlju rešili več sto migrantov

Lille/Rim, 4. novembra - V Rokavskem prelivu med Veliko Britanijo in Francijo so v sredo rešili več kot 400 migrantov. Eden je umrl, še enega pogrešajo, so danes sporočile francoske oblasti. V Sredozemskem morju so v noči na danes v malteških vodah prav tako rešili približno 400 migrantov, poročajo tuje tiskovne agencije.