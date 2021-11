V Slogi zahtevajo podnebno nevtralnost do leta 2040

Ljubljana, 4. novembra - Platforma Sloga v imenu mednarodnega konzorcija civilnodružbenih organizacij Climate of Change v luči podnebnega vrha COP26 v Glasgowu poziva slovensko vlado, Evropsko komisijo in Evropski parlament, da se zavzamejo za ambicioznejše ukrepe in politike. Med drugim so prepričani, da je treba v EU doseči podnebno nevtralnost do leta 2040.