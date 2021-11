Odbora DZ za infrastrukturo in za delo o rasti cen energentov in ukrepanju

Ljubljana, 4. novembra - Odbora DZ za infrastrukturo in za delo sta danes na zahtevo Levice razpravljala o rasti cen energentov in posledicah za ljudi. Medtem ko so v Levici vlado pozvali k ukrepanju, med drugim k regulaciji cen, pa je državni sekretar Blaž Košorok pojasnil, da vlada išče rešitve, za najranljivejše v obliki energetskih vavčerjev oz. bonov.