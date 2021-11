NLZOH v sredo opravil rekordno število PCR-testov od začetka epidemije

Maribor, 4. novembra - V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so v sredo opravili rekordnih 5778 PCR-testov od začetka epidemije, je za STA pojasnila direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik. Od tega so potrdili 2732 pozitivnih primerov. Na NLZOH trenutno lahko opravijo maksimalno med 7000 in 8000 PCR-testi dnevno.