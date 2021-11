Slovenskim porodnišnicam donacija aparatov za fototerapijo novorojenčkov

Šempeter pri Gorici/Izola, 4. novembra - Dobrodelni projekt T-2 in društva Slojenčki bo slovenske porodnišnice letos oskrbel z najnovejšimi napravami za fototerapijo novorojenčkov, ki jih ogroža zlatenica. Danes so napravi predali šempetrski in izolski porodnišnici, skupno pa letos že deset. Do konca leta bodo porodnišnice prejele še štiri aparature.