Ameriški glasbenik Art Garfunkel praznuje 80 let

New York, 5. novembra - Ameriški glasbenik Art Garfunkel, ki je zaslovel v 60. letih kot član dua Simon & Garfunkel, bo dopolnil 80 let. Rojstni dan praznuje manj kot mesec dni pozneje od prijatelja iz otroštva Paula Simona, s katerim sta nanizala uspešnice, kot so Mrs. Robinson, The Sound of Silence in The Boxer. Relativno uspešen je bil tudi na poznejši samostojni poti.