V LMŠ po objavi celotnega posnetka pogovora med Vizjakom in Petanom pričakujejo takojšen odziv tožilstva in policije

Ljubljana, 4. novembra - V stranki LMŠ ob objavi celotnega posnetka pogovora med okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom in podjetnikom Bojanom Petanom poudarjajo, da gre za "gospodarski kriminal in koruptivne povezave Vizjak - Petan". Ob tem pričakujejo, da se bosta na dogajanje po uradni dolžnosti nemudoma odzvala tožilstvo in policija.