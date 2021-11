V Nemčiji rekordno število novih okužb z novim koronavirusom

Berlin, 4. novembra - V Nemčiji so zabeležili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom na dnevni ravni od začetka epidemije covida-19 marca lani. Po podatkih nemškega inštituta Roberta Kocha so v zadnjih 24 urah v Nemčiji potrdili 33.949 novih okužb. Pred tednom dni so jih 28.037, poroča nemška tiskovna agencija dpa.