Na posvetu SD ugotavljali, da zdravstveni sistem poleg več denarja in kadrov potrebuje tudi boljše vodenje

Ljubljana, 4. novembra - Da bi izboljšali razmere v zdravstvenem sistemu, ta potrebuje več denarja in več primernega kadra, a tudi boljše upravljanje. Če slednjega ni, tudi več denarja in več kadrov ne bo izboljšalo razmer, je bilo slišati na posvetu, ki so ga na temo razmer v zdravstvu pripravili v SD. V slednji imajo po besedah Tanje Fajon ustrezne rešitve.