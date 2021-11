V Grosupljem simbolično obeležili priklop na zemeljski plin

Grosuplje, 4. novembra - V občini Grosuplje so danes simbolično obeležili priklop na plin, ki ga bo v občino preko Škofljice dobavljala Energetika Ljubljana. Nanj bodo v prvi fazi priključeni vsi, ki so se do zdaj ogrevali preko daljinskega ogrevanja grosupeljske komunale, nato načrtujejo tudi izgradnjo omrežja za individualne porabnike, pravi župan Peter Verlič.