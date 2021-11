V novomeškem Šmihelu konec tedna popolna zapora državne ceste

Novo mesto, 5. novembra - Državno cesto v Šmihelu v Novem mestu bodo na odseku, kjer potekajo prenovitvena dela, oz. med križiščem s Smrečnikovo ulico in pokopališčem v soboto in nedeljo popolnoma zaprli. Obvoz bo možen prek Kandije, Žabje vasi, Pogancev in Ruperč vrha ter obratno. Na novomeški občini so nekaj popolnih zapor napovedali tudi za prihodnje konce tedna.