Pipistrel s partnerji zaključil projekt za razvoj trajnostnega letalstva

Maribor, 4. novembra - Partnerji v mednarodnem projektu MAHEPA, ki se je ukvarjal z razvojem trajnostnega letalstva in pri katerem sta iz slovenske strani sodelovala podjetje Pipistrel kot vodilni partner in mariborska fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, so danes na mariborskem letališču predstavili rezultate skupnega raziskovalnega dela.