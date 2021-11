Vreme: Dopoldne bodo padavine ponehale, delno se bo razjasnilo

Zapihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter, ki bo zvečer ponehal.

V petek bo na Primorskem precej jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti Slovenije bo zmerno do pretežno oblačno in zjutraj ponekod po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo lahko ponekod na Notranjskem in Kočevskem malo pod ničlo, drugod od 1 do 6, ob morju 8, najvišje dnevne od 7 do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno oblačno, v južni Sloveniji bodo zjutraj možne rahle padavine. Manj oblačnosti bo v severni Sloveniji, čez dan se bo tudi marsikje drugje delno razjasnilo. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho.

Vremenska slika: Ciklon z vremensko fronto se je iznad severnega Sredozemlja pomaknil nad srednjo Evropo in nadaljuje svojo pot proti severu. Od jugozahoda priteka k nam razmeroma vlažen in v višinah nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Dopoldne bo dež oslabel in večinoma ponehal, ponekod se bo delno razjasnilo. Popoldne bo predvsem v Alpah nastalo nekaj ploh. Ponekod bo pihal jugozahodnik ali južni veter. V petek bo ob severnem Jadranu ter v sosednjih krajih Italije precej jasno s šibko burjo, drugod pa zmerno do pretežno oblačno.

Biovreme: Danes dopoldne bo vremenska obremenitev popustila in popoldne vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav s počutjem. V petek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.