Teksaški derbi Dallasu, Dončić k zmagi prispeval 23 točk

San Antonio, 4. novembra - Košarkarji Dallas Mavericks so tokrat v severnoameriški ligi NBA gostovali pri San Antonio Spurs in po izenačenem teksaškem derbiju zmagali s 109:108. Pri Dallasu se je najbolj izkazal Jalen Brunson z 31 točkami in desetimi skoki, Luka Dončić je k zmagi dodal 23 točk, 12 skokov in sedem podaj.