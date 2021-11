Cene nafte se še znižujejo

Singapur, 4. novembra - Surova nafta se še ceni. Cene črnega zlata so se v zadnjih dneh umirile in se oddaljile od večletnih najvišjih vrednosti, doseženih v oktobru, potem ko so pred tem več mesecev rasle. Trg kot enega od razlogov za padec cen vidi zahteve velikih držav porabnic nafte po povečanju ponudbe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.