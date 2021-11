Demokratski guverner New Jerseyja tesno zmagal proti republikanskemu kandidatu

New York, 4. novembra - Demokratski guverner ameriške zvezne države New Jersey Phil Murphy je po 87 odstotkih preštetih glasov in projekcijah ameriških medijev uspel obdržati položaj za naslednja štiri leta. To je majhen obliž na rano demokratov po porazu Terryja McAuliffa v tekmi za guvernerja Virginije proti republikancu Glennu Youngkinu.