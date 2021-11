Newyorške borze končale v zelenem, glavni indeksi z novimi rekordi

New York, 3. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Glavni delniški indeksi, ki so bili večji del dneva v rdečem, so po odločitvi ameriške centralne banke Federal Reserve o začetku zmanjševanja izredne podpore gospodarstvu dosegli nove rekorde, poroča francoska tiskovna agencija AFP.