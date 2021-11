Rusinje izločile branilke naslova, v polfinalu z ZDA

Praga, 3. novembra - Ruske teniške igralke so si v pokalu Billie Jean King zagotovile nastop v polfinalu, potem ko so v drugem krogu v skupini A z 2:1 v zmagah ugnale branilke naslova Francozinje. S tem Rusinje ostajajo v igri za naslov v tekmovanju, ki je nadomestilo nekdanji pokal Fed. V polfinalu se bodo Rusinje pomerile z ZDA, ki so danes ugnale Španijo z 2:1.