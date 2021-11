Na odboru DZ za delo različni pogledi na zastoj in reševanje socialnega dialoga

Ljubljana, 3. novembra - Poslanci so se na odboru DZ za delo o odsotnosti socialnega dialoga v Ekonomsko-socialnem svetu (ESS) strinjali, da je ta dialog pomemben, pri tem pa je opozicija za njegov zastoj obtožila vlado, koalicija pa sindikate. Večino predlaganih sklepov SD, LMŠ, Levice, SAB in NeP, med drugim poziv vladi, naj v celoti spoštuje pravila ESS, so zavrnili.