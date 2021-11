Krimovke po zmagi nad Ajdovkami znova na vrhu lestvice

Ljubljana, 3. novembra - Rokometašice Krima Mercatorja so na današnji zaostali tekmi 7. kroga 1. slovenske lige v dvorani Stožice premagale v zadnjih letih najbolj enakovredne domače tekmice iz Ajdovščine z 38:26 (20:15) in znova zasedle vrh lestvice v elitni modri skupini. Krimovke imajo - ob tekmi manj - zdaj točko več od Celjank in Ajdovk.