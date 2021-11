Številna največja martinovanja znova odnesla epidemija

Ljubljana, 4. novembra - Vinarji in vinogradniki, z njimi pa tudi vsi ljubitelji žlahtne kapljice, bodo od tega do naslednjega konca tedna obeleževali martinovo. To je v vinorodnih okoljih pomemben čas, ko se po starih šegah mošt s krstom spremeni v vino. Kot vse kaže, bo množične prireditve, podobno kot lani, odnesla epidemija, med njimi tudi največjo v Mariboru.