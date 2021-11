Kampanja SE za pravico muslimank, da nosijo hidžab, razjezila Francijo

Strasbourg, 3. novembra - Svet Evrope, najpomembnejša evropska organizacija na področju človekovih pravic, se je po protestu Francije odločila, da izbriše nekatere tvite in umakne del plakatov, ki so bili del kampanje SE proti diskriminaciji muslimanov. Cilj spornih zapisov in podob je bil krepiti spoštovanje do muslimanskih žensk, ki se odločijo nositi naglavne rute.