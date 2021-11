Ob najvišjem številu dnevno potrjenih okužb bolnišnice v širjenje covidnih oddelkov in krčenje nenujnih programov

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 3. novembra - V torek so v Sloveniji potrdili 3456 okužb z novim kornavirusom, največ od začetka epidemije. V zadnjih dneh narašča število hospitaliziranih covidnih bolnikov in število umrlih, ob tem pa bolnišnice širijo zmogljivosti na covidnih oddelkih in krčijo nenujne programe. Hkrati stroka svari pred zlomom zdravstva, saj se ta sooča s pomanjkanjem kadra.