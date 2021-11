ZDA izraelskega proizvajalca vohunske opreme Pegasus uvrstile na črno listo

Washington, 3. novembra - Ministrstvo za trgovino ZDA je sporočilo, da je izraelskega proizvajalca vohunske opreme Pegasus, NSO Group uvrstilo na črni seznam podjetij, ki imajo omejen dostop do ameriške tehnologije in drugega blaga ali storitev. Z opremo Pegasus so države in celo kriminalci vohunili za politiki in novinarji.