Poljska na zagovor poklicala beloruskega odpravnika poslov

Varšava/Potsdam, 3. novembra - Potem ko so beloruski vojaki, oboroženi s puškami, ponoči prečkali mejo in vstopili na ozemlje Poljske, je uradna Varšava danes na pogovor poklicala beloruskega odpravnika poslov Poljska Aleksandra Česnovskega. Val migrantov preko vzhodne meje EU se medtem ne ustavlja in Nemčija se zato že pripravlja na prihod več tisoč migrantov.