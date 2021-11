Od danes v veljavi spremenjeni zakon o organiziranosti in delu v policiji

Ljubljana, 4. novembra - Od danes velja spremenjeni zakon o organiziranosti in delu v policiji, ki med drugim prinaša spremembe glede umestitve in avtonomnosti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Ta bo po novem notranjeorganizacijska enota Uprave kriminalistične policije, enota in direktor urada pa bosta podrejena direktorju Uprave kriminalistične policije.