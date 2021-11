ZN: Poplave v Južnem Sudanu prizadele že 760.000 ljudi, pomoč je nujna

Juba/Bruselj, 3. novembra - Združeni narodi ocenjujejo, da so obsežne poplave, ki jih je povzročilo šest mesecev trajajoče močno deževje, v Južnem Sudanu prizadele že 760.000 ljudi. Po ocenah Evropske unije bo to število do konca leta naraslo na milijon. Dele te mlade afriške države so opustošile poplave, kakršnih ni bilo že vse od leta 1962. ZN pozivajo k nujni pomoči.