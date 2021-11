Na Gospodarskem razstavišču prihodnji teden sejma Dom in Ambient

Ljubljana, 7. novembra - Gospodarsko razstavišče bo med sredo in nedeljo v znamenju 31. sejma pohištva in notranje opreme Ambient Ljubljana in šestega sejma Dom Plus s stavbnim pohištvom, ogrevalno in hladilno tehniko ter montažnimi hišami. Na obeh sejmih se bo skupaj s sodelujočimi v spremljevalnem programu predstavilo 98 razstavljavcev.