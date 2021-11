Na posvetu o energetiki izpostavili smernice glede podnebnih sprememb

Brdo pri Kranju, 3. novembra - Predstavniki vlade so na današnjem delovnem posvetu o slovenski energetiki izpostavili ključne okvire in smernice glede podnebnih sprememb, razogljičenja družbe in pomena energetike v različnih sektorjih. Poudarili so tudi nevarnost groženj kibernetskih napadov na električno omrežje, so po posvetu sporočili iz kabineta predsednika vlade.