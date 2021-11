Prepoved razvrščanja šol le na podlagi rezultata na zunanjem preverjanju znanja ni protiustavna

Ljubljana, 3. novembra - Ustavno sodišče je sklenilo, da določbe zakonov o osnovni šoli in o maturi, po katerih se podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja ter mature ne smejo uporabiti za razvrščanje šol, niso v neskladju z ustavo. Po oceni ustavnega sodišča takšna prepoved ni prekomerni poseg v pravico do svobode izražanja.